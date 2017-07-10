10.07.2017 12:45

Юлия Светличная: Европа стала близкой для нас, несмотря на расстояние в тысячу километров

Это председатель ХОГА сказала в интервью изданию «Деловая столица».



kharkivoda.gov.ua

Отвечая на вопрос о большом внимании иностранцев к Харьковской области, Юлия Светличная подчеркнула, что это не случайность, а результат активной работы руководства облгосадминистрации.

«Накануне Дня Конституции в Харькове впервые проходил Мониторинговый комитет Конгресса региональных властей Совета Европы во главе с генеральным секретарем Конгресса Андреасом Кифером. Приехали около 100 депутатов из более чем 30 стран Европы. Благодаря им формируется образ Украины в Европе. Для наших европейских партнеров это был первый визит в Украину. И они увидели совершенно другую картину, отличную от той, которую зачастую подает антиукраинская пропаганда», - рассказала глава ХОГА.

Она подчеркнула, что визиты международных делегаций — четкий сигнал доверия к областной власти и Украине в целом.

«Нам важно было показать настоящую Украину тем, кто ее до сих пор не видел. А тем, кто уже бывал у нас, — насколько мы продвинулись в проведении реформ. Мы способны доказать, что Харьковщина - не только форпост Украины в части защиты границы, но и важный стратегический регион в части возрождения экономики страны и полноценной ее интеграции в Европу», - отметила Юлия Светличная.

Она также рассказала о постоянном сотрудничестве с европейскими партнерами по разным направлениям - о работе в регионе Консультативной миссии ЕС, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Немецкого общества международного сотрудничества GIZ.

Системное и предметное сотрудничество с международными организациями, по мнению руководителя ХОГА, привлечет в область и бизнес-инвестиции.

«Думаю, мы сформировали важное понимание у наших коллег: в области мирно, нам можно доверять, инвестируя в наш регион. И это понимание находит подтверждение в цифрах. В 2016 году по сравнению с 2015-м объем иностранных инвестиций в Харьковскую область вырос в 10 раз. Сегодня мы ведем диалог с крупными международными компаниями, которые хотят расширить свое производство непосредственно на территории Харьковской области. Это партнеры из Америки, Европы, Азии», - рассказала Юлия Светличная.

Глава ХОГА также отметила, что развитию международных связей будет способствовать введение безвизового режима для Украины.

«После старта безвизового режима Европа стала близкой для нас, несмотря на расстояние в тысячу километров. Упрощенные правила въезда в ЕС открывают новые возможности и перспективы не только для каждого жителя области, но и для многих сфер деятельности. И это колоссальная заслуга Президента Украины», - сказала Юлия Светличная.