10.07.2017 13:47

Двойное убийство и кража: преступник получил пожизненный срок

Первомайский районный суд поддержал позицию прокуратуры и признал виновным местного жителя в дерзком убийстве супругов и краже в поселке Севаш (ч. 1 ст. 115, п 9,13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185 УК Украины).



amur.info

По информации первого заместителя руководителя Первомайской местной прокуратуры Романа Травкина, 33-летнему мужчине суд назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, прокуратура доказала в суде, что в феврале 2016 года мужчина пришел в гости к «собутыльнику». Во время застолья между мужчинами возник конфликт - хозяин приревновал свою жену и выразил односельчанину обиды за то, что тот накануне ударил его. Продолжая ругаться, мужчины вышли во двор.

«В разгар конфликта гость схватил топор, который лежал на крыльце дома, и ударил хозяина по голове и по предплечью руки, которую, защищаясь, поднял хозяин. Следующий удар пришелся в плечо. Он был настолько сильным, что сломалось топорище. После этого мужчины зашли в дом. Там гость схватил со стола кухонный нож и несколько раз ударил им хозяина. От полученных травм мужчина скончался на месте», - пояснил Блохин.

В это время в доме находилась жена потерпевшего. Когда она увидела своего мужа в луже крови - начала кричать. Убийца испугался, что его могут разоблачить и, чтобы скрыть свое преступление, снова схватился за нож. Он перерезал женщине горло и около 20 раз ударил ее ножом в бок и спину.

После убийства он похитил из домовладения телевизор, мобильный телефон и велосипед.

Справка. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.