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10.07.2017  15:13   

Прокуратура взялась за госпредприятие под Харьковом

Хозяйственный суд области в полной мере удовлетворил иск Дергачевской местной прокуратуры о взыскании около 280 тысяч гривен убытков из государственного предприятия, которое незаконно реализовывало артезианскую воду населению.


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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий, одно из госпредприятий, работающее на рынке пищевой продукции, без соответствующих разрешительных документов более 2 лет продавало воду из артезианских скважин, находящихся на его балансе. Вода водопроводом подавалась жителям одного из сел Краснокутского района без соответствующего контроля ее качества.
 
Сейчас решение суда не вступило в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
 
«Кроме того, установлено, что должностные лица предприятия достоверно знали об окончании срока действия разрешительных документов и порядок получения новых, однако умышленно вовремя их не получили, чем нарушили установленные правила использования недр и допустили незаконную добычу воды из скважины», - информирует Песоцкий.
 
Правоохранители продолжают досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил использования недр, которое создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды (ч. 1 ст. 240 УК Украины).
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  вода, прокуратура, госпредприятие, харьков
 
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