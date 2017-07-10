10.07.2017 15:31

Президент: Роль НАТО растет в условиях новых вызовов международной безопасности в контексте событий вокруг Украины

Это Глава государства сказал на заседании Комиссии Украина-НАТО, которое проходит в Киеве с участием Генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.



kharkivoda.gov.ua

«Продолжающаяся российская агрессия пробудила НАТО, по сути, серьезно активизироваться. Я могу даже предположить, что НАТО «проснулось», и это дало Альянсу «второе дыхание». Союзники еще больше убедились в необходимости объединения всех своих усилий для взаимной защиты, важности повышения расходов на оборону и увеличения своего присутствия в мире», - отметил Президент.

«Подчеркиваю, что вес и роль НАТО еще более возрастает в условиях новых вызовов международной безопасности в контексте событий, происходящих вокруг Украины», - добавил он.

«Вопросы обеспечения европейской и мировой безопасности просто не могут предметно обсуждаться и быть успешно решены без прямого и непосредственного участия нашего государства», - подчеркнул Глава государства. Он напомнил, что вчера Украину посетили Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

«Вот почему отношения Украина - НАТО на сегодняшний день чрезвычайно важны», - подчеркнул Петр Порошенко. Президент отметил, что визит Генерального секретаря НАТО и представителей стран-членов Альянса в Киев проходит в 20-ю годовщину подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, а два года назад - в 2015-м - в Киеве впервые состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором принимал участие Йенс Столтенберг.

«Это ломает шаблоны, это демонстрирует абсолютно новые подходы Украины и НАТО к укреплению взаимной безопасности», - отметил Петр Порошенко. Он напомнил, что за 20 лет особого партнерства Украина и НАТО прошли долгий, насыщенный важными событиями, значительными достижениями и одновременно насыщенный значительными вызовами путь, Организация продемонстрировала рост.

«Сегодня мы поздравляем представителей 29-ти государств-членов Альянса, я подчеркиваю – самого эффективного инструмента безопасности, который существует в мире, самого эффективного союза государств, образованного после Второй мировой войны, который продолжает успешно развиваться. И я хочу поздравить 29-го члена НАТО - Черногорию. Мы думаем, что ваше вступление также глубоко символично, и мы очень рады видеть именно вас сегодня у нас в Киеве среди стран-членов», - сказал Глава государства.

Генеральный секретарь НАТО назвал заседание Комиссии Украина-НАТО прекрасным примером тесного сотрудничества дружбы между Украиной и Альянсом.

«Мы глубоко ценим значительный вклад Украины в Североатлантический альянс в течение последних 20 лет», - сказал Йенс Столтенберг. При этом он особо отметил, что Украина является единственным партнером Альянса, который принимает участие во всех миссиях и операциях НАТО, включая Афганистан и Косово. Йенс Столтенберг также отметил, что сегодня делегация Альянса в Киеве, «чтобы продемонстрировать солидарность НАТО с Украиной и твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности страны».

«Россия проводит агрессивные действия против Украины. НАТО и союзники НАТО стоят на стороне Украины. НАТО и союзники Альянса не признают российской незаконной аннексии Крыма. И мы глубоко обеспокоены политикой безопасности на востоке Украины, которая уже унесла жизни многих людей », - подчеркнул Йенс Столтенберг. Генеральный секретарь НАТО твердо подчеркнул, что Минские соглашения должны быть полностью выполнены, а наблюдатели ОБСЕ - иметь полный доступ на всей территории Украины.