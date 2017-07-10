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10.07.2017  16:58   

В Краснограде прокуратура нашла опасные детские площадки

Красноградский отдел Первомайской местной прокуратуры направил в Харьковский окружной административный суд иск, с требованием признать незаконным бездействие городского совета и обязать ее провести в городе инвентаризацию и паспортизацию объектов благоустройства.


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По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Говорухи, начиная с 2011 года, в 3-м микрорайоне Краснограда установили 21 игровую детскую площадку. Однако горсовет до сих пор не разработал и не утвердил планы технической инвентаризации и паспортизации этих объектов. Также этот вопрос ни разу не выносился на сессию городского совета.
 
«Все это указывает на безразличное отношение городских властей к жизни и здоровья детей. Бездействие горсовета грубо нарушает требования Закона Украины«О благоустройстве населенных пунктов», ставит под угрозу закрепленные Конституцией Украины права детей на жизнь и охрану здоровья», - отметил  Говоруха.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  площадки, дети, прокуратура, харьков
 
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