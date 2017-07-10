В Краснограде прокуратура нашла опасные детские площадки

Красноградский отдел Первомайской местной прокуратуры направил в Харьковский окружной административный суд иск, с требованием признать незаконным бездействие городского совета и обязать ее провести в городе инвентаризацию и паспортизацию объектов благоустройства.
Запомните идеи, которые сегодня придут вам в голову, – они могут оказаться довольно ценными и полезными. А в свободное время можете смело отправляться по магазинам.
В Харькове переменная облачность, к вечеру местами может пройти небольшой дождь.
Cегодня англичане отмечают фестивалем события известной эротическо-социальной легенды.
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