10.07.2017 17:49

Президент: Вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством Президента Петра Порошенко рассматривает вопрос усиления контроля над пересечением государственной границы Украины.



kharkivoda.gov.ua

«Речь идет об усилении контроля над въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины – мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу», - сообщил Президент.

«Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», - сказал Глава государства и выразил уверенность, что подготовленные проекты решений найдут четкое понимание и поддержку в обществе.

Глава государства отметил, что его поручение по подготовке соответствующих проектов документов выполнено. Он добавил, что на заседании СНБО сегодня Министерство иностранных дел, Государственная пограничная служба предоставят информацию по этому вопросу.

«Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна подготовилась качественно, чтобы добропорядочные граждане не чувствовали каких-либо неудобств», - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что необходимые средства Государственной пограничной службе должны быть выделены для того, чтобы она имела возможность технически обеспечить выполнение этого решения.

Глава государства обратился к министру внутренних дел взять исполнение под личный контроль для того, чтобы на всех основных пунктах пересечения границы пограничники были обеспечены необходимым оборудованием для фиксации биометрических данных.