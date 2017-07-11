11.07.2017 12:30

Из студенческого общежития выселили незаконный магазин

Высший хозяйственный суд Украины признал недействительным договор аренды помещения в общежитии одного из харьковских вузов.



// Facebook

Согласно постановлению суда общество с ограниченной ответственностью ООО, которое в студенческом общежитии незаконно разместило магазин промышленных товаров, обязали освободить помещение, сообщила сообщила руководитель Харьковской местной прокуратуры №1 Екатерина Шевцова.



«Основанием для выселения арендатора стало нецелевое использование помещения вуза площадью 34,4 кв. м. Общество организовало в общежитии деятельность, не связанную с учебным процессом, противоречит законодательным нормам», – рассказала Шевцова.



В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд. Он был удовлетворен. Общество обжаловало решение первой инстанции в апелляции. Однако в кассации суд также поддержал требования прокуратуры и обязал общество вернуть помещение вуза, балансовая стоимость которого составляет почти 160 тыс грн.



Сейчас исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры.