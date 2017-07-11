Президент: На строительство жилья для контрактников будет выделен 1 млрд грн

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Петр Порошенко внес предложение направить 1 млрд грн на создание комфортных условий проживания для военнослужащих контрактной службы.
Пришло время посвятить себя трудовым подвигам и карьере. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты.
День будет ясным и солнечным, облака появятся ближе к вечеру. Без осадков.
Планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
влажн.:
давл.:
ветер: