11.07.2017 14:45

Президент: На строительство жилья для контрактников будет выделен 1 млрд грн

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Петр Порошенко внес предложение направить 1 млрд грн на создание комфортных условий проживания для военнослужащих контрактной службы.



nv.ua

Президент отметил необходимость обеспечить в пунктах постоянной дислокации бригад нормальные условия размещения для контрактников.

«У нас сейчас больше 90 тыс. военных заключили контракты с Вооруженными силами Украины. По факту у нас есть 100% военнослужащих, находящихся в зоне АТО на контрактной основе. Для возвращения в пункты постоянной дислокации мы должны обеспечить им комфортное жилье. Это будут не казармы, а жилье для контрактников», - сказал Петр Порошенко.

Президент поставил задачу, чтобы за 1 млрд грн, который выделяется из специального фонда государственного бюджета, было обеспечено размещение минимум 15 тысяч контрактников. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить строительство около 150 тыс. квадратных метров жилья и создать около 100 жилых комплексов с соответствующей инфраструктурой для проживания и реабилитации военнослужащих.