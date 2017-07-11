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11.07.2017  14:45   

Президент: На строительство жилья для контрактников будет выделен 1 млрд грн

Во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Петр Порошенко внес предложение направить 1 млрд грн на создание комфортных условий проживания для военнослужащих контрактной службы.


nv.ua
Президент отметил необходимость обеспечить в пунктах постоянной дислокации бригад нормальные условия размещения для контрактников.
 
«У нас сейчас больше 90 тыс. военных заключили контракты с Вооруженными силами Украины. По факту у нас есть 100% военнослужащих, находящихся в зоне АТО на контрактной основе. Для возвращения в пункты постоянной дислокации мы должны обеспечить им комфортное жилье. Это будут не казармы, а жилье для контрактников», - сказал Петр Порошенко.
 
Президент поставил задачу, чтобы за 1 млрд грн, который выделяется из специального фонда государственного бюджета, было обеспечено размещение минимум 15 тысяч контрактников. Он подчеркнул, что необходимо обеспечить строительство около 150 тыс. квадратных метров жилья и создать около 100 жилых комплексов с соответствующей инфраструктурой для проживания и реабилитации военнослужащих.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  прездент, порошенко, контрактники, жилье
 
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