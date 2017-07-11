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11.07.2017  13:59   

Объявлен набор в патрульную полицию

С 11 июля начинается набор в патрульную полицию Харькова.


// АТН

Как сообщили правоохранители, вакантных мест – 250.

Набор происходит именно в подразделение патрульной полиции. В дальнейшем работа делятся на три направления: патрулирование и обслуживание вызовов 102 в городе Харькове, подразделение дорожной патрульной полиции и подразделение тактической поддержки патрульной полиции.

Заявления участников принимаются с 11 до 30 июля 2017 года. Для этого нужно заполнить анкету на официальном сайте патрульной полиции Украины в разделе «Наборы».

Полицейским может стать гражданин Украины в возрасте от 20 до 35 лет, который свободно владеет украинским языком, имеет полное среднее образование, готов получить или уже имеет водительское удостоверение категории «В» и имеет крепкое здоровье и высокую психологическую устойчивость и готов преданно служить людям.

Будущим сотрудникам обещана заработная плата от 8000 гривен, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 дней, бесплатное обслуживание полицейского в учреждениях здравоохранения МВД и возможность получения высшего образования в высших учебных заведениях системы МВД по государственному заказу.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  набор, полиция, харьков
 
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