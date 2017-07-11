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11.07.2017  16:59   

Шевелевское водохранилище вернули в собственность государства

Прокуратура Харьковской области обеспечила реальное исполнение решения хозяйственного суда области о признании недействительным договора аренды Шевелевского водохранилища с прибрежной зоной и возвращения его государству.


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Как рассказал и. о. начальника отдела прокуратуры области Алексей Булулуков, председатель местной райгосадминистрации незаконно распорядился передать предпринимателю в аренду на 50 лет 108 га земли водного фонда Госводхоза для рыбохозяйственных нужд.

«Председатель РГА не имел права подписывать такое распоряжение, поскольку Балаклейское межрайонное управление водного хозяйства, в постоянном пользовании которого находилось водохранилище, не давало согласия передавать его в долгосрочную аренду», - рассказал А. Булулуков.
 
В связи с этим прокуратура направила в суд иск с требованием признать незаконным распоряжение главы РГА и вернуть водоем. В конце прошлого года он был доволен.
 
Сейчас решение суда реально исполнено в полном объеме. Договор аренды отменен. Участок стоимостью 57 млн грн возвращен его постоянном пользователю.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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