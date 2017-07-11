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11.07.2017  18:57   

Президент: 1 сентября 2017 года начнется новый этап пути Украины в ЕС

Совет Европейского союза завершил процесс ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.


kharkivoda.gov.ua
Об этом Петр Порошенко сообщил в своем обращении.
 
Глава государства подчеркнул, что с 1 сентября 2017 года начнется качественно новый этап пути в Европейский Союз.
 
«Это этап глубинных и всеобъемлющих реформ, который потребует максимальных усилий и объединения всех ветвей украинской власти, бизнеса, гражданского общества ради построения лучшего европейского будущего для украинского народа. И на этом пути нам будет помогать и Европейский Союз, и весь цивилизованный мир», - подчеркнул Президент.
 
Петр Порошенко отметил, что на Саммите Украина-ЕС, который состоится в Киеве в ближайшие дни, он с лидерами ЕС скоординирует позиции относительно того, как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в Соглашении, и перейти на новый этап партнерства Украины с Евросоюзом.
 
Президент подчеркнул, что Соглашение об ассоциации было одним из ключевых требований и ожиданий Евромайдана, которые благодаря совместной работе удалось выполнить.
 
«Я рад, что мы вместе, общими усилиями смогли их достичь. А Кремль, который мобилизовал все свои ресурсы против Соглашения об ассоциации, цинично нарушил международное право, начал агрессию против Украины, потерпел очередное поражение», - отметил он.
 
Глава государства также выразил уверенность в дальнейшей реализации европейских стремлений нашей страны. «Убежден, мы победим. Украина обязательно будет в семье европейских народов - и в ЕС, и в НАТО. Объединяйтесь и меняйте страну», - призвал Петр Порошенко.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко, ес
 
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