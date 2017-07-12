 
Главная Новости Власть Президент: Более 16 млрд грн в этом году будет направлено на дорожное строительство (ВИДЕО)
12.07.2017  16:17   

Президент: Более 16 млрд грн в этом году будет направлено на дорожное строительство (ВИДЕО)

Это Петр Порошенко подчеркнул во время выступления на открытии нового предприятия компании «ГУАЛА ПАК» в рамках рабочего визита в Сумскую область.


112
Он отметил: если в предыдущие годы направление средств от перевыполнения таможенных поступлений на строительство дорог было привилегией лишь нескольких областей, то в 2017 году принято решение о распространении такой практики по всей Украине.
 
«Надеюсь, что завтра будут приняты изменения в бюджет, которые еще более расширят инвестиционный потенциал, расширят эксперимент, который был начат моим законом, когда перевыполнение поступлений от таможни, как следствие - борьбы с коррупцией, будет направляться на строительство украинских дорог», - отметил Глава государства.
 
«Мы уверены, что более 16 млрд гривень только в этом году в Украине будет направлено на дорожное строительство там, где это никогда не делалось. Чтобы люди почувствовали, что у нас есть ресурсы для этого, несмотря на то, что мы вынуждены резко увеличить финансирование сектора обороны и безопасности», - подчеркнул Петр Порошенко.
 
Президент отметил, что в процессе децентрализации в 7 раз выросли бюджеты развития субъектов местного самоуправления – наконец, у городов и поселков появились деньги.
 
«Это ярко демонстрирует, что детенизация процессов и борьба с коррупцией являются процессами абсолютно необратимыми», - подчеркнул Петр Порошенко. Он также выразил надежду, что Верховная Рада проголосует в первом чтении и законопроекты относительно Пенсионной реформы, чтобы создать возможности для увеличения пенсий, их осовременивания. Также будет проводиться реформа образования, здравоохранения.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  дорога, строительство, президент
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.07 Дороги и транспорт Ремонт Велозаводского моста закончат до пятницы   11.07 ЖКХ На Салтовке ко Дню города капитально отремонтируют еще 7 внутрикварталок   03.07 Дороги и транспорт На улице и в переулке Искринском – масштабный ремонт дороги  
 
 

Видео

В Харькове действуют новые правила предоставления городской земли для ведения предпринимательской деятельности
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 