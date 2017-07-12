12.07.2017 16:17

Президент: Более 16 млрд грн в этом году будет направлено на дорожное строительство (ВИДЕО)

Это Петр Порошенко подчеркнул во время выступления на открытии нового предприятия компании «ГУАЛА ПАК» в рамках рабочего визита в Сумскую область.



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Он отметил: если в предыдущие годы направление средств от перевыполнения таможенных поступлений на строительство дорог было привилегией лишь нескольких областей, то в 2017 году принято решение о распространении такой практики по всей Украине.

«Надеюсь, что завтра будут приняты изменения в бюджет, которые еще более расширят инвестиционный потенциал, расширят эксперимент, который был начат моим законом, когда перевыполнение поступлений от таможни, как следствие - борьбы с коррупцией, будет направляться на строительство украинских дорог», - отметил Глава государства.

«Мы уверены, что более 16 млрд гривень только в этом году в Украине будет направлено на дорожное строительство там, где это никогда не делалось. Чтобы люди почувствовали, что у нас есть ресурсы для этого, несмотря на то, что мы вынуждены резко увеличить финансирование сектора обороны и безопасности», - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент отметил, что в процессе децентрализации в 7 раз выросли бюджеты развития субъектов местного самоуправления – наконец, у городов и поселков появились деньги.

«Это ярко демонстрирует, что детенизация процессов и борьба с коррупцией являются процессами абсолютно необратимыми», - подчеркнул Петр Порошенко. Он также выразил надежду, что Верховная Рада проголосует в первом чтении и законопроекты относительно Пенсионной реформы, чтобы создать возможности для увеличения пенсий, их осовременивания. Также будет проводиться реформа образования, здравоохранения.