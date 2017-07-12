12.07.2017 16:29

Юлия Светличная: Современные спортивные объекты для молодежи должны быть в каждом районе области

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Песочине входит в активную фазу.



// ХОГА

«Мы на Харьковщине понимаем значимость спортивной сферы. То, что от развития спорта зависит здоровье нации и досуг детей и молодежи - очевидные вещи. Поэтому в нашей области особое внимание спорту уделяется на всех уровнях: от проведения международных спортивных турниров до создания соответствующей инфраструктуры для детей и молодежи из самых отдаленных уголков региона, - подчеркнула Юлия Светличная. - В прошлом году мы открыли физкультурно-оздоровительные комплексы в Волчанске и Первомайском. В этом году продолжаем эту работу. Уже строятся комплексы в Песочине и Краснограде. В ближайшее время направим средства на ФОК в Золочеве, завершим реконструкцию центрального стадиона в Змиеве. Уверена, что такой системный подход даст положительные результаты».

Строить физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Мобиль» поселка Песочин Харьковского района начали в октябре прошлого года. Он строится по типовому проекту, по которому были построены комплексы в Волчанске и Первомайском.

Средства на строительство выделяются из бюджетов всех уровней - государственного, районного и поселкового.

На данный момент практически завершен монтаж каркаса здания, на 80% выполнены внутренние перегородки из кирпича, завершается работа над раздевалками и тренажерными залами. В течение месяца строители возведут все перегородки, утеплят здание и начнут устанавливать металлопластиковые окна.

«За полтора месяца здание ФОКа будет иметь законченный вид, - рассказал заместитель директора Департамента капитального строительства ХОГА Владимир Норчак. - Благодаря настойчивости руководителя области Юлии Светличной, которая добилась выделения средств, мы можем начать подведение коммуникаций к зданию. Это очень важно. Свет и тепло позволят работать в осенне-зимний период и выполнить максимальный объем работ в этом году».

Современный физкультурный комплекс в Песочине будет иметь площадки для занятий волейболом, мини-футболом, теннисом, баскетболом, бадминтоном и занятий по общей физической подготовке.