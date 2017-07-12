12.07.2017 18:04

«Теплые» кредиты: Кабмин выделил еще 300 миллионов гривен

Благодаря этому решению еще как минимум 65 тысяч семей смогут воспользоваться программой безвозвратной финпомощи на утепление жилья и замену газовых котлов.



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Кабинет министров Украины выделил 300 миллионов гривен на реализацию программы «теплых» кредитов, предоставляемых на повышение энергоэффективности жилищного фонда. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, - информирует « Униан ».

«Выделяем дополнительно 300 миллионов гривен на «теплые» кредиты. Задача - до 2020 года стать энергонезависимым государством и эффективно экономить ресурсы», - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

В пресс-службе Государственного агентства по вопросам энергоэффективности и энергосбережения сообщили, что 260 миллионов гривен из этой суммы будут предоставлены физическим лицам на утепление индивидуального жилья; почти 10 миллионов гривен - на замену котлов; почти 30 миллионов гривен - на энергоэффективные мероприятия для организаций совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов.

В ведомстве отметили, что благодаря этому решению еще как минимум 65 тысяч семей смогут воспользоваться программой безвозвратной финансовой помощи на утепление жилья и замену газовых котлов.

Напомним, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет на 2017 год 400 миллионов гривен на реализацию программы по финансированию населению «теплых» кредитов, тогда как в 2016 году на эти цели было выделено 900 миллионов гривен. По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, выделенных 400 миллионов гривен хватит только на первую половину 2017 года.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривен) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривен) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривен в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.