12.07.2017 19:17

Более тысячи вопросов харьковчан, поступивших в общественные приемные городского головы, решены

Решены 1112 вопросов, с которыми граждане обратились в этом году в общественные приемные Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



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Об этом говорится в информации Департамента делопроизводства о количестве и характере обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Харьковский городской совет за первое полугодие 2017 года.

За этот период на электронную «горячую линию» городского головы поступило более 2,5 тысяч обращений по вопросам ЖКХ и социального обеспечения, по 508 из которых уже приняты решения. По остальным обращениям ведется работа.

Всего за первое полугодие в исполнительный комитет Харьковского городского совета поступило более 25 тыс. письменных обращений граждан. Большая часть из них касалась ремонта домов, кровель, дорог, благоустройства территорий, оказания материальной помощи, приобретения лекарств. Так, по итогам обращений около 4 тыс. харьковчан получили более 19 млн грн материальной помощи. Кроме того, 620 горожанам предоставили бесплатную первичную правовую помощь.

Отметим, что планы по ремонту жилого фонда и дорог формируют с учетом обращений граждан. Можно оставить свое обращение, использовав «горячую линию», интерактивную карту, написав электронное письмо городскому голове или создав онлайн-заявку в информационно-диспетчерскую службу «15-62». Все эти электронные сервисы работают на сайте городского совета.