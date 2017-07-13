13.07.2017 08:14

В Харькове назначили директора территориального управления НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины в среду, 12 июля, своим распоряжением назначил на должность директора Харьковского территориального управления НАБУ Юрия Кравченко.



РБК-Украина

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. Кравченко рекомендовала на указанную должность конкурсная комиссия, которая избрала его из 40 претендентов-участников открытого конкурсного отбора, который завершился в конце мая 2017 года.



"Новоназначенный директор ХТУ НАБУ успешно прошел спецпроверку и полиграф. Юрий Кравченко родом из Полтавской области, имеет высшее юридическое образование и 18-летний опыт работы по специальности: работал в органах прокуратуры Полтавской области, некоторое время занимался адвокатской практикой. Женат, воспитывает троих детей", - говорится в сообщении пресс-службы.



Отмечается, что первоочередной задачей новый директор ХТУ НАБУ считает кадровое и материальное обеспечение территориального подразделения, налаживание организационных процессов для его эффективного взаимодействия с центральным управлением бюро в Киеве и общественным активом на местах. Харьковское теруправление будет сосредоточена на разоблачении коррупции на территории Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областей, а также в зоне АТО (Луганской и Донецкой областях). Харьковское территориальное управление НАБУ было создано 29 июня 2016 года.



