13.07.2017 13:16

Юлия Светличная: Харьковщина является флагманом реформ в сфере безопасности

13 июля председатель ХОГА приняла участие в церемонии передачи подразделениям Нацполиции компьютерной и оргтехники.



kharkivoda.gov.ua

Оборудование предоставили представители Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

«Я очень благодарна руководству Консультативной миссии, а также региональному представительству, с которым мы плодотворно сотрудничаем, за ту помощь, которая оказывается сегодня подразделениям Нацполиции. Новое оборудование поможет более качественно выполнять свой долг и на европейском уровне служить народу Украины. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество с международными партнерами, Министерством внутренних дел Украины, а также общая ситуация безопасности в Харьковской области будут показательными для других регионов Украины, а ваша деятельность будет получать позитивные отзывы харьковчан», - обратилась к правоохранителям Юлия Светличная.

Руководитель области подчеркнула, что вопрос укрепления материально-технической базы - чрезвычайно важен. В этом направлении большую работу проводит руководство государства, также к процессу подключаются иностранные партнеры, в частности Европейский Союз и США.

«Вопрос безопасности - это тот вопрос, который сегодня перед всем государством ставит Президент Украины Петр Порошенко. И это тот вопрос, без решения которого нет дальнейшего развития нашей страны», - сказала Юлия Светличная.

Консультативная миссия Европейского Союза в Украине передала Нацполиции Харьковской области оборудование стоимостью 98 тысяч евро. В частности, Чугуевский отдел полиции получил 40 стационарных компьютеров, криминалистические наборы, цифровые фотокамеры, принтеры, наборы для снятия пылевых следов. 25 ноутбуков, проекторы и принтеры получил тренинговый центр полиции Харьковщины. Оборудование будет установлено в аудиториях центра для совершенствования подготовки личного состава и проведения регулярных интерактивных тренингов по повышению квалификации полицейских. 25 ноутбуков, 5 стационарных компьютеров, проекторы и другое IT-оборудование получило Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

«Оборудование без хорошо обученного и мотивированного персонала ничего не стоит. Кроме технической поддержки, КМЕС дает стратегические советы, проводит тренинги, внедряет совместные проекты с Нацполицией Харьковской области для преобразования органа в сервис-ориентированное правоохранительное ведомство, которое пользуется доверием граждан», - отметил председатель операционного департамента КМЕС Удо Моллер.

Напомним, в июле 2016 года в Харькове открылось региональное представительство КМЕС, которое оказывает региону значительную поддержку в реформировании сферы безопасности.