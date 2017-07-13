13.07.2017 15:29

Рада приняла новый закон о Конституционном суде

Верховная Рада приняла в целом новую редакцию закона о Конституционном суде Украины.



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За закон проголосовали 245 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.



Как передают "Украинские новости" закон предусматривает изменение структуры, полномочий КС, а также установления процедуры рассмотрения конституционной жалобы.



Также вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.



Согласно закону, КС будет действовать в составе 6 коллегий, 2 сенатов и Большой Палаты.



Кроме того, суд получает право выдавать обеспечительные приказы и останавливать действие любой законодательной нормы, конституционность которого обжалуется.



При этом также вводится ответственность за невыполнение решений КС.



Законом существенно повышается зарплата судей КС - 75 прожиточных минимумов (около 120 тыс. гривен).



Судья КС в отставке будет получать пожизненное денежное содержание в размере 50% оклада - около 60 тыс. гивен.



С целью предоставления экспертной помощи в конституционных процессах по конституционным жалобам в Конституционный Суд временно, на срок до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника, которым может быть компетентен в этом вопросе иностранец, но не гражданин России.



Обеспечение деятельности специального советника осуществляется за счет международной технической помощи или международных организаций.



Принять новый регламент и утвердить новую структуру КС должен в течение 3 месяцев.