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13.07.2017  15:29   

Рада приняла новый закон о Конституционном суде

Верховная Рада приняла в целом новую редакцию закона о Конституционном суде Украины.


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За закон проголосовали 245 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Как передают "Украинские новости" закон предусматривает изменение структуры, полномочий КС, а также установления процедуры рассмотрения конституционной жалобы.

Также вводится конкурсный порядок отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда.

Согласно закону, КС будет действовать в составе 6 коллегий, 2 сенатов и Большой Палаты.

Кроме того, суд получает право выдавать обеспечительные приказы и останавливать действие любой законодательной нормы, конституционность которого обжалуется.

При этом также вводится ответственность за невыполнение решений КС.

Законом существенно повышается зарплата судей КС - 75 прожиточных минимумов (около 120 тыс. гривен).

Судья КС в отставке будет получать пожизненное денежное содержание в размере 50% оклада - около 60 тыс. гивен.

С целью предоставления экспертной помощи в конституционных процессах по конституционным жалобам в Конституционный Суд временно, на срок до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника, которым может быть компетентен в этом вопросе иностранец, но не гражданин России.

Обеспечение деятельности специального советника осуществляется за счет международной технической помощи или международных организаций.

Принять новый регламент и утвердить новую структуру КС должен в течение 3 месяцев.

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  верховная рада, закон
 
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