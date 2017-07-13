13.07.2017 16:15

В Харькове мужчина по пьяни угонял автомобили

Московский районный суд Харькова поддержал позицию прокуратуры и признал виновным 27-летнего мужчину в незаконном завладении транспортными средствами (ч. 2 ст. 289 УК Украины).



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По информации руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова, суд назначил харьковчанину наказание в виде 5 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Прокуратура доказала в суде, что в марте и ноябре 2016 года мужчина незаконно завладел двумя автомобилями.

«Разоблачили злоумышленника осенью. Подобрав ключи, мужчина открыл автомобиль «AUDI 80», который стоял во дворе одного из домов по улице Валентиновской. Владелец машины из окна квартиры увидел, что его авто угоняют и выбежал на улицу. Злоумышленник уже выезжал со двора. Хозяин бросился догонять автомобиль. Он пробежал за ним несколько кварталов. Остановилось авто после того, как вор, не справившись с управлением, врезался в лавочку», - информируют в пресс-службе прокуратуры.

Хозяин машины вытащил вора из салона и удерживал его до приезда правоохранителей.

В ходе расследования выяснилось, что весной злоумышленник совершил аналогичное преступление в Немышлянском районе города. Ночью он разбил стекло машины «ВАЗ 2106» и проник в салон, соединив провода зажигания, запустил двигатель.

В пресс-службе прокуратуры отмечают, угоны злоумышленник совершал в состоянии алкогольного опьянения.