13.07.2017 18:41

Госбюджет-2017: Рада одобрила предложенные Кабмином изменения

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в госбюджет-2017.



// zn.ua

Так, Рада поддержала правительственный законопроект №6600 о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год». За документ проголосовали 226 депутатов Рады.



Закон был подготовлен Министерством финансов Украины с целью направления перевыполнения доходной части государственного бюджета для увеличения расходов на решение неотложных проблемных вопросов обороны, общественного порядка и безопасности государства, социально-экономических и других насущных вопросов.



Согласно документу, доходы госбюджета планируется увеличить с 731,031 млрд гривен до 770,966 млрд гривен: доходы общего фонда госбюджета предлагается увеличить с 674,010 млрд гривен до 701,724 млрд гривен, а спецфонда – с з 57,3 млрд до 69,24 млрд гривен.



Отметим, что расходы госбюджета предполагается увеличить 800,398 млрд гривен до 841,102 млрд гривен. Расходы общего фонда предлагается увеличить с 739,979 млрд до 767,683 млрд гривен.



Вместе с тем предельный размер госдолга планируется увеличить с 1 716,7 трлн гривен до 1 823,7 трлн гривен.