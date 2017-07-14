14.07.2017 09:05

На Харьковщине объединят еще две громады

Еще две территориальные громады получили согласие областной администрации на объединение.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк во время совещания по вопросам реализации реформы децентрализации в Харьковской области 13 июля.

Михаил Черняк напомнил, что в данный момент в Харьковской области созданы шесть объединенных громад, две из них - Нововодолажская и Зачепиловская - объединились в этом году.

«Еще две потенциальные объединенные территориальные громады - Малоданиловская поселковая (Дергачевский район) и Оскольская сельская (Изюмский район) - получили от областной администрации решения относительно соответствия Конституции и законам Украины проектов местных советов о добровольном объединении. После принятия сессиями местных советов окончательного решения относительно объединения они получат статус ОТГ», - рассказал заместитель председателя ХОГА.

Он также сообщил, что на рассмотрении в областной государственной администрации сейчас находятся еще два пакета документов от будущих громад - Малиновской (Чугуевский район) и Коломакской.

Обращаясь к руководителям районов, Михаил Черняк отметил необходимость проведения активной разъяснительной работы как с населением, так и с председателями местных советов.

«Мы должны давать людям правильную информацию, чтобы они учитывали риски, оценивая способность громад, их финансовое обеспечение и т.д. Мы должны не отступать от принципа качества громад», - подчеркнул Михаил Черняк.

О сроках и этапах создания ОТГ рассказала директор Харьковского обособленного подразделения учреждения «Центр развития местного самоуправления» Диана Баринова.

«Руководителям потенциальных центров ОТГ следует готовить финансовое обоснование, паспорта новых громад. Сначала документы рассмотрит областная рабочая группа и комиссия областного совета, потом - все министерства. От оперативности зависит то, как реформу будет воспринимать население области», - отметила Диана Баринова.