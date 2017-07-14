Рада проголосовала за пенсионную реформу Гройсмана

Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы.
"За" проолосовало 282 народных депутата.
Проект закона, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, нарабатывался правительством совместно с отечественным экспертной средой, социальными партнерами, международными экспертами, прошел рассмотрение Национальным советом реформ в течение года.
"Законопроект № 6614 предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 для более 5,6 млн пенсионеров", - рассказал Рева.
"А также повышение социальных стандартов с 1 декабря до 1 октября еще для почти 3,5 млн наших пенсионеров, предусматривающий отмену налогообложения пенсий", - добавил министр социальной политики.
Кроме этого, по словам министра, принятие этого законопроекта позволит повысить уровень пенсионного обеспечения, прекратить "уравниловку" и запустить механизм ежегодного автоматического перерасчета пенсий.
Министр отметил, что все правки и дополнительные замечания к реформе будут учтены ко второму чтению.
Как уже сообщалось, повышение пенсионного возраста не предвидится, но вместе с тем увеличивается страховой стаж, от которого будет зависеть, выйдет украинец на пенсию в 60 лет, или в 65 Некоторые эксперты называют это "скрытым повышением пенсионного возраста".
Так, если реформа таки будет принята в нынешнем виде, со следующего года выйти на пенсию в 60 лет можно будет, имея страховой стаж 25 лет (сейчас минимальный стаж 15 лет). Порог страхового стажа будет постепенно подниматься и до 2028 года достигнет 35 лет.
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