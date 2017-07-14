14.07.2017 12:37

Игорь Терехов: Кредитный комитет ЕБРР утвердил финансирование проекта по строительству метро в Харькове

Кредитный комитет Европейского банка реконструкции и развития утвердил финансирование проекта развития метрополитена в Харькове.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 14 июля, сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



По его словам, в Лондоне прошло заседание кредитного комитета ЕБРР, на котором было рассмотрено и утверждено финансирование дальнейшего строительства третьей линии метрополитена в Харькове в объеме 160 млн евро. Следующим шагом станет подписание соглашения между городским советом, украинским правительством и банком на предоставление кредитных ресурсов на строительство ст. м. «Державинская» и ст. м. «Одесская», строительство электродепо за ст. м. «Победа» и закупку 85 вагонов подвижного состава для метрополитена.



Кроме того, на следующей неделе делегация Харьковского горсовета посетит представительство Европейского инвестиционного банка в Киеве, где с 18 по 20 июля будет отработано кредитное соглашение между правительством, банком, Харьковским городским советом и КП «Харьковский метрополитен» для получения транша также в размере 160 млн евро.



«Это результат пятилетнего труда, и сегодня эта работа находится на завершающей стадии», - подчеркнул Игорь Терехов.



Напомним, первый вице-президент ЕБРР Филип Беннетт во время визита 13 июня в Харьков сообщил, что сумма кредита после утверждения на заседании кредитного комитета будет рассмотрена в сентябре на совете директоров банка. Окончательное подписание договора планируется в четвертом квартале этого года.