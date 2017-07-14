14.07.2017 13:23

Задержание на Алексеевке: прокуратура требует взять под стражу подозреваемого в причастности к ИГИЛ

Дергачевская местная прокуратура обратилась в суд с требованием взять под стражу 26-летнего гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, в частности, в участии в боевых действиях в Сирии.



SQ

Напомним, задержали мужчину 13 июля в Харькове в ходе спецоперции. Во время задержания злоумышленник оказывал сопротивление сотрудниками СБУ и пытался убежать.

«Злоумышленник находился в международном розыске с 2014 года. В 2016 году его разоблачили и задержали в Чернигове. Мужчина под стражей ждал экстрадиции. В декабре 2016 года суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, с применением электронного средства контроля (электронный браслет) в связи с истечением срока экстрадиционного ареста. Однако подозреваемый браслет снял и скрывался от правоохранителей», - информируют в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работникам правоохранительных органов).

Сейчас решается вопрос об экстрадиции злоумышленника в Россию.