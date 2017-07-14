14.07.2017 18:29

Региональный центр предоставления админуслуг станет образцом для строительства центров по всей Украине

Это заявил советник Главы Администрации Президента Украины по вопросам реформ, экс-заместитель Министра юстиции Грузии Георгий Вашадзе.



// ХОГА

Будучи заместителем Министра юстиции Грузии, Георгий Вашадзе курировал создание Общественного сервисного центра в 2011 году. Концепция центра основывалась на принципе «Все - в одном месте». Проект общественных сервисных центров был признан самой успешной реформой Грузии 2011 года. С 2014-го Георгий Вашадзе занимался вопросами создания в Украине Антикоррупционного бюро, реформирования системы регистрации имущества, внедрения системы ProZorro.

14 июля по приглашению главы ХОГА Юлии Светличной он ознакомился с ходом строительства Регионального центра предоставления административных и социальных услуг в Харькове.

«Харьковская область очень выделяется на фоне других регионов количеством инициатив и конкретными действиями в реализации реформ. Одна из таких инициатив руководства области - строительство Регионального ЦПАУ, самого большого в стране. Это хороший пример того, как область может инициировать различные реформы и предлагать их центральным органам власти, - подчеркнул Георгий Вашадзе. - Этот центр будет символом доступности административных услуг для всей Украины».

Советник Главы АП отметил, что проект реализуется в очень короткие сроки.

«Я знаком с опытом реализации подобных проектов во многих странах, там это происходит долго, как, к сожалению, и в других регионах Украины. В Харькове строительство идет в очень быстром темпе. Хорошо, что лично руководитель области Юлия Светличная занимается этим вопросом и курирует реализацию проекта», - подчеркнул Георгий Вашадзе.

Он рассказал, что Администрация Президента сегодня работает над законодательными аспектами, которые позволят решить вопрос доступности предоставления административных услуг во всех регионах страны. Все инициативы Харьковской области будут обязательно учтены.

«С одной стороны, необходимо обеспечить комфорт для граждан, которые будут приходить в центры. Но не менее важно, чтобы процедуры были очень простыми», - объяснил Георгий Вашадзе.

Он отметил, что по итогам визита в Харьковскую область он встретится с Главой Администрации Президента Игорем Райниным, чтобы обсудить возможности внедрения харьковского опыта по всей стране.

По информации Юлии Светличной, Региональный центр предоставления административных и социальных услуг будет обслуживать не только харьковчан, но и жителей соседних областей.

«Помещение центра будет площадью фактически 6000 квадратных метров с возможностью организации здесь 320 рабочих мест, - привела данные Юлия Светличная. - Это будет самый мощный и комплексный центр, который будет предоставлять наибольшее количество административных и социальных услуг – около 450. Их смогут получать все жители города Харьков и Харьковской области – независимо от места регистрации. Планируем также расширить предоставление услуг за территорию Харьковской области – центр будет предоставлять услуги жителям смежных областей по принципу экстерриториальности».

Справка. Региональный центр предоставления административных и социальных услуг сможет обслуживать до 2000 граждан в день. Работать с посетителями будут в помещении на первом этаже здания, которое организуют по принципу «open space» - свободного пространства без кабинетной системы. Внутри здание оснастят всем необходимым для людей с ограниченными возможностями.

В «бэк-офисе» будут работать представители Пенсионного фонда, отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Харьковского городского управления юстиции, представители Управления труда и социальной защиты населения, представители миграционной службы, Управления реестра территориальной громады Департамента регистрации Харьковского горсовета. Также в центре будут находиться представители Управления регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей Департамента регистрации Харьковского горсовета, представители Управления труда и социальной защиты населения.

Предполагается также создание единого call-центра и «Информационно-консультационного окна для иностранцев». Основными задачами последнего станет упрощение получения документов для инвесторов в сфере создания и ведения бизнеса, регистрация места проживания и получение других услуг.