 
Главная Новости Власть Гройсман рассказал о реформах в Кабмине
17.07.2017  08:50   

Гройсман рассказал о реформах в Кабмине

Украинское правительство намерено реформировать 10 действующих министерств в Кабмине.


dozor.kharkov.ua

 Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы будем реформировать 10 министерств", - сообщил глава правительства.

При этом Гройсман уточнил, что в этих ведомствах будет осуществлено полностью переформатирование структуры. Как известно, в нынешнем составе Кабинета министров Украины функционирует 18 отраслевых министерств. При этом после прихода к власти на пост президента Петра Порошенко было создано по меньшей мере два новых министерства - Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также Министерство информационной политики.

 

Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  гройсман, кабмин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.07 Власть Рада проголосовала за пенсионную реформу Гройсмана 27.06 Власть Владимир Гройсман поздравил Геннадия Кернеса с днем рождения 26.04 Строительство метро Кабмин обещает дать госгарантии на строительство харьковской подземки
 
 

Видео

Игорь Терехов: после реконструкции Московского проспекта район полностью изменится.
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 