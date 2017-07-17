17.07.2017 08:50

Гройсман рассказал о реформах в Кабмине

Украинское правительство намерено реформировать 10 действующих министерств в Кабмине.



dozor.kharkov.ua

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.



"Мы будем реформировать 10 министерств", - сообщил глава правительства.



При этом Гройсман уточнил, что в этих ведомствах будет осуществлено полностью переформатирование структуры. Как известно, в нынешнем составе Кабинета министров Украины функционирует 18 отраслевых министерств. При этом после прихода к власти на пост президента Петра Порошенко было создано по меньшей мере два новых министерства - Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также Министерство информационной политики.



