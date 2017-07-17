Гройсман рассказал о реформах в Кабмине

Украинское правительство намерено реформировать 10 действующих министерств в Кабмине.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Мы будем реформировать 10 министерств", - сообщил глава правительства.
При этом Гройсман уточнил, что в этих ведомствах будет осуществлено полностью переформатирование структуры. Как известно, в нынешнем составе Кабинета министров Украины функционирует 18 отраслевых министерств. При этом после прихода к власти на пост президента Петра Порошенко было создано по меньшей мере два новых министерства - Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также Министерство информационной политики.
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