17.07.2017 15:16

Порошенко: Украина существенно продвинулась на пути евроатлантической интеграции

Это Президент заявил, приветствуя участников украинско-американского командно-штабного учения с привлечением войск Ѕеа Breeze в Одесской области.



kharkivoda.gov.ua

«С 1997 года эти учения оказывают нам существенную помощь в возрождении военно-морского потенциала государства, способствуют достижению совместимости ВМС Украины с флотами государств - членов НАТО, что является предпосылкой запланированного нами членства в этом оборонном союзе - тогда, когда страна будет соответствовать критериям, когда будут имплементированы результаты наших реформ во всех без исключения сферах», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что реформы, необходимые для членства в НАТО, почти полностью совпадают с реформами, которые необходимы для членства в ЕС. Президент добавил, что сегодня украинцы поддерживают и объединены вокруг трансатлантической и европейской интеграции.

Президент отметил, что многонациональные учения Sea Breeze являются очень эффективными не только для повышения уровня подготовки украинских Вооруженных сил. «Они также являются важными и для иностранных участников, поскольку дают им возможность перенять у нас уникальный опыт противодействия врагу в гибридной войне, которую ведет против нашего украинского народа Российская Федерация», - сказал Президент.

Он напомнил, что многие из украинских участников имеют реальный боевой опыт, который они получили, отражая российскую агрессию. И сегодня украинские офицеры, солдаты и матросы защищают не только свою землю, но и мирную жизнь народов Европы и действующую международную систему безопасности, которую пытается разрушить Россия, подчеркнул Президент.

«Мы, украинцы, на себе ощутили ту угрозу миру в Европе и во всем мире, которая генерируется из Кремля, - из столицы страны, которую Рональд Рейган называл империей зла», - сказал Петр Порошенко.

Глава государства также отметил, что в течение трех последних лет Украина существенно продвинулась на пути евроатлантической интеграции. Президент напомнил, что чуть более месяца назад украинцы получили безвизовый режим в страны ЕС, а несколько дней назад была завершена ратификация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Петр Порошенко назвал важным достижением построение украинских Вооруженных сил, возрождение украинской армии и флота. «Наше намерение вернуть на повестку дня вопрос о плане действий относительно членства в НАТО и приближение нашего сектора безопасности к стандартам Альянса засвидетельствовано многочисленными опросами общественного мнения, мощная поддержка именно такой стратегии, – все это свидетельствует, что избранный курс является правильным и безальтернативным», - подытожил Президент.