Регистратор помог обмануть банк на семь миллионов

Прокуратура объявила подозрение регистратору, который незаконно «позволил» продать магазин мебели, находящийся в залоге под ипотеку.
Главный специалист одного из отделов регистрационной службы горуправления юстиции в области на основании поддельного документа незаконно принял решение о прекращении запрета отчуждения недвижимости. Соответствующие записи служащий внес в Единый реестр прав на недвижимое имущество.
Нежилое помещение мебельного магазина площадью более 400 кв. м одно из обществ предоставило банку в качестве залога под ипотеку.
После "разрешения" ООО незаконно реализовало имущество другому предприятию, а банк потерял возможность за счет имущества кредитора погасить существующий долг общества.
По предварительным данным финансовому учреждению нанесен ущерб более чем на семь миллионов гривен.
Харьковская местная прокуратура №2 сообщила о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, но общий язык с окружающими найти сложно, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
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