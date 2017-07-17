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17.07.2017  15:29   

Регистратор помог обмануть банк на семь миллионов

Прокуратура объявила подозрение регистратору, который незаконно «позволил» продать магазин мебели, находящийся в залоге под ипотеку.


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Главный специалист одного из отделов регистрационной службы горуправления юстиции в области  на основании поддельного документа незаконно принял решение о прекращении запрета отчуждения недвижимости. Соответствующие записи служащий внес в Единый реестр прав на недвижимое имущество.
 
Нежилое помещение мебельного магазина площадью более 400 кв. м одно из обществ предоставило банку в качестве залога под ипотеку.
 
После "разрешения" ООО незаконно реализовало имущество другому предприятию, а банк потерял возможность за счет имущества кредитора погасить существующий долг общества.
 
По предварительным данным финансовому учреждению нанесен ущерб более чем на семь миллионов гривен.

Харьковская местная прокуратура №2 сообщила о подозрении по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
 
Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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