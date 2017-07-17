17.07.2017 17:00

Кабмин проведет торжественное заседание по случаю 100-летия правительства Украины

18 июля под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана состоится торжественное заседание Кабинета Министров, посвященное 100-летию правительства Украины.



// Politeka

Об этом сообщается на сайте Кабмина.



Заседание начнется в 11.00.



Судя по всему, датой появления первого украинского правительства Кабмин посчитал принятие Украинской Центральной Радой «Основ Временного управления на Украине» 18 июля 1917 года.



Этим документом был образован Генеральный секретариат как высший орган управления в Украине.



Первый состав Генерального секретариата возглавлял Владимир Винниченко, в него также входили Симон Петлюра, Сергей Ефремов и другие.