 
Главная Новости Власть Подозреваемого в причастности к ИГИЛ взяли под стражу
17.07.2017  18:24   

Подозреваемого в причастности к ИГИЛ взяли под стражу

Мужчина арестован на два месяца без права внесения залога.


// NewsRoom

26-летнего гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, в частности, в участии в боевых действиях в Сирии, взяли под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Гражданин арестован сроком на два месяца без права внесения залога.

Напомним, задержали мужчину 13 июля в Харькове в ходе спецоперции. Во время задержания злоумышленник оказывал сопротивление сотрудниками СБУ и пытался убежать.
 
«Злоумышленник находился в международном розыске с 2014 года. В 2016 году его разоблачили и задержали в Чернигове. Мужчина под стражей ждал экстрадиции. В декабре 2016 года суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, с применением электронного средства контроля (электронный браслет) в связи с истечением срока экстрадиционного ареста. Однако подозреваемый браслет снял и скрывался от правоохранителей», - информируют в пресс-службе прокуратуры.

С требованием взять россиянина под стражу обратилась в суд Дергачевская местная прокуратура.
Тэги:  игил, арест, прокуратура, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.07 Власть Задержание на Алексеевке: прокуратура требует взять под стражу подозреваемого в причастности к ИГИЛ 14.07 Криминал и происшествия На Алексеевке задержали предполагаемых террористов ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО) 23.12 Криминал и происшествия СБУ пресекла деятельность «перевалочных пунктов» ИГИЛ в Харькове
 
 

Видео

Игорь Терехов: после реконструкции Московского проспекта район полностью изменится.
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 