Подозреваемого в причастности к ИГИЛ взяли под стражу

Мужчина арестован на два месяца без права внесения залога.
26-летнего гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, в частности, в участии в боевых действиях в Сирии, взяли под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
Гражданин арестован сроком на два месяца без права внесения залога.
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, но общий язык с окружающими найти сложно, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
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