17.07.2017 18:24

Подозреваемого в причастности к ИГИЛ взяли под стражу

Мужчина арестован на два месяца без права внесения залога.



// NewsRoom

26-летнего гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске по подозрению в причастности к ИГИЛ, в частности, в участии в боевых действиях в Сирии, взяли под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Гражданин арестован сроком на два месяца без права внесения залога.

Напомним, задержали мужчину 13 июля в Харькове в ходе спецоперции. Во время задержания злоумышленник оказывал сопротивление сотрудниками СБУ и пытался убежать.

«Злоумышленник находился в международном розыске с 2014 года. В 2016 году его разоблачили и задержали в Чернигове. Мужчина под стражей ждал экстрадиции. В декабре 2016 года суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест, с применением электронного средства контроля (электронный браслет) в связи с истечением срока экстрадиционного ареста. Однако подозреваемый браслет снял и скрывался от правоохранителей», - информируют в пресс-службе прокуратуры.