Добыча газа в Украине достигла пятилетнего максимума

Украинская суточная добыча газа достигла максимального за 5 лет объема - 42 миллиона кубометров.
Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укргазвыдобування" на своей странице в Facebook.
"ПАО" Укргазвыдобування" с 12 июля 2017 года пересекло отметку 42 млн кубометров суточной добычи природного газа, что является максимальным значением за последние 5 лет", - говорится в сообщении.
Средняя суточная добыча газа за 12-16 июля составила 42,1 млн кубометров - на 7,5% (2,9 млн кубометров) больше фактических показателей аналогичного периода 2016 года.
С начала текущего года "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 253 млн кубометров - до 8,15 млрд кубометров.
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