18.07.2017 09:37

Добыча газа в Украине достигла пятилетнего максимума

Украинская суточная добыча газа достигла максимального за 5 лет объема - 42 миллиона кубометров.



Экономическая Правда

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укргазвыдобування" на своей странице в Facebook.



"ПАО" Укргазвыдобування" с 12 июля 2017 года пересекло отметку 42 млн кубометров суточной добычи природного газа, что является максимальным значением за последние 5 лет", - говорится в сообщении.



Средняя суточная добыча газа за 12-16 июля составила 42,1 млн кубометров - на 7,5% (2,9 млн кубометров) больше фактических показателей аналогичного периода 2016 года.



С начала текущего года "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 253 млн кубометров - до 8,15 млрд кубометров.