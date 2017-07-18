18.07.2017 13:56

Глава ХОГА: В сентябре у жителей Изюма будет комфортная и качественная дорога

Во время рабочей поездки в Изюмский район Юлия Светличная ознакомилась с ходом ремонтных работ на участке автомобильной дороги Киев - Харьков - Довжанский, проходящей в черте города Изюм.



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Всего в 2017 году, включая мост в Изюме, будет отремонтирован 31 км дороги Киев - Харьков - Довжанский.

«Жители города неоднократно обращались с просьбой сделать капитальный ремонт дороги, который не проводился в течение 30 лет. Она была в ужасном состоянии. Мы нашли возможность в этом году выделить средства на восстановление дороги. Важно, что это не ямочный, а полноценный капитальный ремонт: укрепляется основа дороги, укладываются два слоя асфальтобетона. Уже в сентябре в городе будет новая и качественная дорога», - рассказала Юлия Светличная.

На комплекс работ на дороге Киев - Харьков - Довжанский было выделено более 200 млн грн: 121 млн грн - из государственного бюджета и более 90 млн грн - из средств, которые область получила от перевыполнения таможенного сбора.

На данный момент отремонтировано более 15 км дороги: от Чугуева до перекрестка с автомобильной дорогой Чугуев-Меловое - 8,2 км и в пределах города Изюм - 6,9 км.

В этом году планируется отремонтировать еще около 16 км на участках в пределах города Изюм (3,4 км), возле села Веселое (2 км), в районе путепровода и подходов возле ст. Граково (0,5 км) и на участке от путепровода возле ст. Закомильское до города Изюм (10 км).