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19.09.2017  13:15   

Завтра состоится сессия Харьковского горсовета

Четырнадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва состоится 20 сентября в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


city.kharkov.ua
Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Геннадий Кернес. 
 
В повестке дня - 59 вопросов и «Разное».
 
Начало - в 10:00.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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