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14.09.2017  14:45   

Житель Харьковщины, который в сети развращал детей, получил тюремный срок

Балаклейский районный суд области по требованию Балаклейского отдела Лозовской местной прокуратуры признал виновным 44-летнего жителя района сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.


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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Алексей Медяник, прокуратура доказала в суде вину человека, ранее судимого за развращение несовершеннолетних, в хранении и распространении детской порнографии, совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста и малолетних (ч.ч. 4, 5 ст. 301, ч.ч. 1,2 ст. 156 УК Украины).
 
Суд назначил рецидивисту наказание в виде 7 лет лишения свободы.
 
Напомним, в течение 2016-2017 годов мужчина через социальные сети в интернете занимался распространением детской порнографии.
 
В «Одноклассниках» и «ВКонтакте» под чужими именами, в том числе женскими, он открыл свои страницы. А чтобы легче контактировать с детьми, под одним из «ников» выдавал себя за 10-летнюю девочку.
 
Через мобильный интернет на телефон злоумышленник скачивал фото- и видеопорнографию, размещал на своих страницах и пересылал «друзьям» по соцсетям. В основном жертвами извращенца становились несовершеннолетние. С 8 установленных эпизодов его переписки в соцсетях 6 - касались несовершеннолетних девочек, остальные - молодых женщин.
 
После обращения родителей пострадавших детей и других пострадавших в правоохранительные органы, злоумышленника разоблачили. В доме, где он живет, изъяли мобильный телефон с детской порнографией и другую аппаратуру.
 
Справка. Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  дети, извращенец, харьков, прокуратура
 
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