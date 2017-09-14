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14.09.2017  17:57   

Порошенко: Мы будем расширять сотрудничество с Евросоюзом

Украина намерена и дальше углублять сотрудничество с Европейским Союзом для развития государства и в дальнейшем - членства в ЕС.


// ХОГА

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса в Киеве.

«Мы будем расширять наше сотрудничество с Евросоюзом. Я верю в то, что мы можем войти в шенгенский союз. Я верю в то, что мы можем войти в таможенный европейский союз. Я верю в то, что мы можем войти в единый энергетический союз. Верю, что Украина будет членом единого авиационного пространства», - сказал Петр Порошенко.

«Это шаги перед тем, как для нас будет открытр  членство в ЕС, членство в НАТО. Но для этого мы должны с вами совместно, настойчиво и эффективно поработать - для того, чтобы соответствовать критериям», - добавил он.

Одним из примеров продолжения углубления сотрудничества Украины с ЕС Президент назвал поддержку его инициативы по отмене платы за роуминг для украинских граждан в странах Евросоюза. «Инициатива, которую я выдвинул ровно год назад о роуминге для украинских граждан в ЕС, два дня назад была поддержана Европейским парламентом и уже вошла в проекты документов на Саммит «Восточного партнерства», который этой осенью пройдет в Брюсселе», - подчеркнул Глава государства.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  порошенко
 
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