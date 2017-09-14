14.09.2017 18:43

Геннадий Кернес открыл новый стадион на Салтовке (ФОТО)

В специализированной школе «Вертикаль» (№166) проведена полная реконструкция школьного стадиона, оборудованы спортплощадки, также в здании заменены окна, капитально отремонтированы кровля и спортивный зал.



city.kharkov.ua

14 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес открыл с учениками школы №166 новый стадион. Это многофункциональный комплекс для уроков физкультуры, атлетики, командных игр (футбол, баскетбол), воркаута, индивидуальных занятий. Как и на всех 15 новых стадионах, которые начали работать с 1 сентября 2017 года, при строительстве соблюдены все требования по качеству и безопасности, а также по охране школьной инфраструктуры. Всего по программе реконструкции новые стадионы есть уже в 58 школах.

«Я благодарен, что собралось столько людей, но это и правильно, потому что стадион, я уверен, станет центром жизни всего микрорайона. Как это происходит во всех школах города, где мы восстанавливаем спортивные площадки и всю пришкольную инфраструктуру. Я считаю, что это одна из самых важных и лучших вещей, которые происходят с Харьковом. Новые места для отдыха, спорта, хорошо проведенного времени десятками появляются во всех районах, каждый год. Это места встреч, места праздников и здоровых развлечений, это делает наш город общим, цельным, идущим вперед. Спасибо вам за терпение, за то, что доверяете нам выполнять эту работу и подсказываете, что нужно в первую очередь», - сказал Геннадий Кернес, выступая на празднике.

Школа «Вертикаль» (№166) в Киевском районе специализируется на углубленном изучении иностранных языков, в ней учатся более 800 детей. Летом 2017 года, кроме строительства стадиона, за средства городского бюджета в ней отремонтирована кровля, заменены 48 окон, восстановлены парадный вход и ограждение школьной территории.