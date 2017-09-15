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15.09.2017  19:19   

Геннадий Кернес открыл новый стадион на Баварии (ФОТО)

В коммунальной детско-юношеской спортивной школе № 5, где занимаются больше тысячи ребят, капитально отремонтировано крытое футбольное отделение и построен многофункциональный стадион.


city.kharkov.ua
15 сентября Харьковский городской голова Геннадий Кернес принял участие в открытии одного из самых больших в городе стадионов для детского спорта в ДЮСШ №5 Новобаварского района. За средства городского бюджета и при поддержке меценатов около школы построен многофункциональный стадион для командных видов спорта, легкой атлетики и индивидуальных занятий. На поле оборудованы баскетбольная и две волейбольные площадки, тренажерная площадка, грунтовое футбольное поле, а также поле для мини-футбола с профессиональным искусственным покрытием.
 
В ДЮСШ №5 работают 89 групп и секций - гимнастика, шахматы, восточные единоборства и боевые искусства, третья часть всех воспитанников школы - футболисты. 
 
«Вы - крепкая команда, которая отстаивает честь Харькова и Украины перед всем миром. И этот стадион – наша благодарность и вклад в ваши успехи. Детский спорт и здоровый образ жизни - наш приоритет, и так будет дальше. Я желаю вам сил и новых возможностей для новых побед», - сказал Геннадий Кернес собравшимся на праздник спортсменам.
 
Кроме стадиона, за лето в школе проведен капитальный ремонт футбольного отделения – заменены окна, приведены в порядок кровля, раздевалки, тренерские. 
 
После торжественного открытия футбольная сборная школы сыграла матч с командой городских депутатов и меценатов. Юным спортсменам подарили билеты на матч с участием харьковского «Металлиста 1925».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, стадион, открытие, харьков, дюсш
 
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