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18.09.2017  13:21   

Прокуратура взялась за мужчин, вывозивших боеприпасы из зоны АТО

Харьковская местная прокуратура №6 направила в Харьковский районный суд области дело 4 мужчин - жителей Киевской области, которых разоблачили при попытке незаконной перевозки боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).


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По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, в ходе досудебного расследования прокуратура установила, что двое военнослужащих незаконно приобрели патроны, гранаты, запалы и заряды. Сговорившись с двумя гражданскими, они пытались их перевезти из зоны АТО в Киевскую область.
 
Задержали злоумышленников при въезде в  Харьков на посту «Песочин» в апреле текущего года.
 
Во время обыска автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли 1,5 тысяч патронов различного калибра, 12 запалов и зарядов для гранатометов и гранаты Ф-1 и РГН.
 
Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  ато, боеприпасы, харьков, суд
 
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