Прокуратура взялась за мужчин, вывозивших боеприпасы из зоны АТО

Харьковская местная прокуратура №6 направила в Харьковский районный суд области дело 4 мужчин - жителей Киевской области, которых разоблачили при попытке незаконной перевозки боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Если вы любите предсказуемость и не хотите никаких перемен, в этот день вам лучше реже выходить из дома. Ну а если уж вышли, то доверьтесь интуиции и судьбе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
влажн.:
давл.:
ветер: