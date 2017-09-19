В Харькове меняют главного копа

Начальник Управления патрульной полиции Вадим Лисничук объявил о своем уходе и попрощался с Харьковом.
Об этом сообщает newsroom.kh.ua.
"Я сделал все, что мог. Кто может лучше, пусть попробует! Спасибо, Харьков!" - лаконично отметил Лисничук.
До этого экс-боец АТО в течение 10 месяцев руководил патрульной полицией Черкасс. Отметим, что при уходе с предыдущей должности Вадим Лисничук разместил на своей странице практически идентичный пост.
В пресс-службе патрульной полиции также подтвердили уход главы УПП, однако имени нового руководителя правоохранители пока не знают.
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