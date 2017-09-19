19.09.2017 11:15

Президент: Мир признает эффективность наших реформ

Во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки Президент Петр Порошенко провел встречу с представителями международных инвестиционных институтов.



kharkivoda.gov.ua

Президент поздравил иностранных инвесторов с завершением процесса размещения украинских суверенных бондов на $3 млрд и поблагодарил за доверие к нашей стране.

«Украина сегодня впервые за последние три года, впервые со времени начала агрессии России против нашей страны, вышла на рынки суверенных заимствований», - сказал Глава государства.

При этом он сообщил, что уже сейчас можно подвести первые итоги: «Украина вышла на рынок заимствований и позаимствовала три миллиарда долларов. Причем позаимствовала на рекордный срок - 15 лет. Никогда до этого Украина не заимствовала такого объема. Никогда мы не заимствовали на срок в пятнадцать лет. Это очень положительная оценка инвесторами реформ, которые происходят в Украине».

Президент подчеркнул, что «каждый из инвесторов своим долларом голосует за успех наших реформ».

Глава государства поблагодарил партнеров Украины из Международного валютного фонда, Всемирного банка, из Международной финансовой корпорации, Европейского банка реконструкции и развития, которые «вместе с нами проводили эти реформы, и сегодня мир признает их эффективность».

Президент подчеркнул, что ранее Украина заимствовала и только накапливала долги. «Сейчас мы проводим реформы, и сегодняшние заимствования являются финансовой подушкой - финансовым фундаментом для проведения дальнейших реформ», - подчеркнул Петр Порошенко.