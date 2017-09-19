19.09.2017 13:56

Серийный насильник с ХТЗ сядет в тюрьму на 7 лет

Орджоникидзевский районный суд Харькова признал виновным 27-летнего ранее неоднократно судимого за корыстные преступления харьковчанина в насильственном удовлетворении половой страсти, изнасиловании и грабеже (ч. Ч. 1, 2 ст. 153, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 186 УК Украины).



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По информации первого заместителя руководителя Харьковской местной прокуратуры №3 Ксении Мирошник, суд назначил мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы.

«Прокуратура доказала в суде три эпизода преступлений, совершенных в октябре-декабре 2016 года и январе 2017 года. С применением физического насилия злоумышленник затягивал женщин в безлюдные места, где удовлетворял свою половую страсть. Жертвы - женщины 20, 35 и 29 лет, узнали злоумышленника», - пояснила Ксения Мирошник.

Преступления мужчина совершал в районе улицы 12 Апреля и парка «Зеленая роща». Одна из пострадавших, 29-летняя харьковчанка, пыталась, воспользовавшись мобильным, вызвать помощь, однако злоумышленник отобрал у нее телефон. На момент совершения преступления мужчина имел судимости за разбои, грабежи и находился в розыске как условно осужденный, нарушил условия испытательного срока.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. Сейчас по ходатайству прокуратуры злоумышленник находится под стражей.