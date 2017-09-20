20.09.2017 09:03

Суд продлил еще на два месяца арест антимайдановца «Топаза»

Киевский суд Харькова продлил содержание под стражей известного антимайдановца Игната Кромского по прозвищу «Топаз» еще на два месяца.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Заседание состоялось во вторник, 19 сентября.



"Сегодня в суде допросили еще одного потерпевшего и продолжили изучать доказательства. Кроме того, суд продлил меру пресечения на 60 дней", - сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.



Следующее заседание суда пройдет в пятницу, 22 сентября.

Кромской подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 294 (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами и уничтожением имущества), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По сведениям следствия, Кромской участвовал в захвате здания Харьковской ОГА 1 марта 2014 года, а также принимал активное участие в массовых беспорядках весной 2014 года.

28 марта 2014 года Кромской был задержан по подозрению в организации массовых беспорядков, за что ему грозит до восьми лет лишения свободы. А именно, 1 марта в Харькове активисты антимайдана штурмовали здание Харьковской ОГА, где забаррикадировались евромайдановцы. 29 марта райсуд Харькова посадил Кромского под круглосуточный домашний арест.

7 апреля Кромской срезал электронный браслет и сбежал из-под ареста. 25 апреля сотрудники Службы безопасности Украины вновь задержали Топаза.

13 сентября 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее назвал преступным решение об освобождении пророссийского боевика Игната Кромского, сообщил о том, что "процесс идиотизма остановлен" и Топаз будет сидеть.

Кромской в феврале был охранником антимайдана в Мариинском парке в Киеве с позывным "Топаз". В сети размещено его обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты граждан".