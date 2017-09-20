20.09.2017 09:37

Минфин рассчитывает на еще один транш от МВФ в этом году

Министерство финансов надеется, что Украина получит очередной транш кредита Международного валютного фонда в текущем году.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.



"Мы над этим работаем", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос, возможно ли получение очередного транша в текущем году.



Ранее в МВФ напомнили о требованиях для выделения Украине очередного транша.



Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.

Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.



МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.