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20.09.2017  09:37   

Минфин рассчитывает на еще один транш от МВФ в этом году

Министерство финансов надеется, что Украина получит очередной транш кредита Международного валютного фонда в текущем году.


dozor.kharkov.ua

Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

"Мы над этим работаем", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос, возможно ли получение очередного транша в текущем году.

Ранее в МВФ напомнили о требованиях для выделения Украине очередного транша.

Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.
Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.

МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.

Источник:   Экономическая Правда
 Тэги:  мвф, кредит
 
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