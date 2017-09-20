Минфин рассчитывает на еще один транш от МВФ в этом году

Министерство финансов надеется, что Украина получит очередной транш кредита Международного валютного фонда в текущем году.
Об этом сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.
"Мы над этим работаем", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос, возможно ли получение очередного транша в текущем году.
Ранее в МВФ напомнили о требованиях для выделения Украине очередного транша.
Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования объемом 17,5 млрд долл. в 2015 году - после более чем годичного перерыва.
Программа EFF сменила программу stand-by, начатую в 2014 году.
МВФ решил изменить предыдущую программу "стенд-бай" на "механизм расширенного финансирования" в связи с более длительной потребностью платежного баланса Украины.
Гороскоп на сегодня очень хорош для решения финансовых вопросов и вообще – для проведения своей линии во всем, что вы считаете нужным. Это отличный день для осуществления любых замыслов, требующих решительности, сообразительности и энергичности.
Несмотря на то, что с самого утра в Харькове будет стоять ясная погода, вечером небо может затянуться облаками. Без осадков.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
влажн.:
давл.:
ветер: