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20.09.2017  10:16   

Началась сессия Харьковского городского совета

Четырнадцатая сессия Харьковского городского совета VII созыва проходит сегодня, 20 сентября, в сессионном зале горсовета (пл. Конституции, 7).


city.kharkov.ua
На сессии присутствуют представители Харьковского областного совета, миссии ОБСЕ, Главного управления Нацполиции в Харьковской области, члены исполнительного комитета горсовета, директоры департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ. 
 
Для работы на сессии зарегистрировались 65 депутатов. В повестку дня включены 69 вопросов и «Разное».
 
Сессия транслируется на телеканалах «ОТБ», «Триолан», «7 канал», а также в режиме онлайн на сайте Харьковского городского совета и на сервере YouTube.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, горсовет, харьков
 
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