20.09.2017 10:47

Харьковчанам вручили грамоты Верховной Рады

Ряд харьковчан награжден Грамотами Верховной Рады Украины.



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Грамотами парламента награждены директор Департамента образования Ольга Деменко, директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, генеральный директор ГП «Украинский научно-технический центр металлургической промышленности «ЭНЕРГОСТАЛЬ» Дмитрий Сталинский.

Награды вручил народный депутат Украины Валерий Писаренко сегодня, 20 сентября, перед началом сессии Харьковского городского совета.

«Очень приятно, что наградой парламента отмечены многие люди, которые здесь присутствуют. То, что делает Харьковский городской совет сегодня для города и всей Украины, показатель для всех, как необходимо развиваться и достигать успехов. Я рад, что мы одна команда и вместе идем вперед», - сказал Валерий Писаренко.