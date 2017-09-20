20.09.2017 10:55

Харьковский горсовет просит правительство передать ПТУ на баланс города

Городская власть просит правительство передать из государственной собственности в коммунальную собственность города Харькова целостные имущественные комплексы профессионально-технических учебных учреждений.



city.kharkov.ua

Соответствующие обращения к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, Министерству образования и науки, Министерству экономического развития и торговли были приняты сегодня, 20 сентября, на сессии Харьковского городского совета.

«Харьковским городским советом с 2016 года обеспечивается финансирование государственных профессионально-технических учебных учреждений, расположенных на территории города Харькова. В 2017 году на их финансирование выделено из бюджета города 195,4 млн грн, что, по сравнению с 2016 годом, больше на 20 млн грн, или на 10%. Общая площадь земельных участков, занятых профессионально-техническими учебными учреждениями в городе Харькове, составляет более 60 га, но только 4 учебных учреждения имеют надлежащим образом оформленные документы о передаче земли в пользование. Не все здания, которые используются профессионально-техническими учебными учреждениями, имеют технические паспорта», - говорится в обращении.

Поскольку в настоящее время управление профессионально-техническими учебными учреждениями осуществляется Департаментом науки и образования Харьковской облгосадминистрации, а функции управления их имуществом – Министерством образования и науки Украины, городская власть просит передать имущество ПТУ в коммунальную собственность. Это позволит модернизировать материально-техническую базу образовательных учреждений, повысить эффективность использования бюджетных средств и привлечь другие финансовые источники, в том числе для содержания зданий.

«Харьковским городским советом дано согласие на принятие в коммунальную собственность территориальной громады города Харькова целостных имущественных комплексов профессионально-технических учебных учреждений, расположенных в городе Харькове, с обязательством использовать их по целевому назначению и не отчуждать в частную собственность», - сказано в обращении к правительству.