20.09.2017 11:04

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 20 сентября, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.



city.kharkov.ua

В частности, за многолетний добросовестный и плодотворный труд, весомый вклад в развитие медицинской сферы и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены главврач Харьковской городской клинической многопрофильной больницы №25 Вячеслав Вакуленко, главврач клинической больницы №2 имени проф. А. А. Шалимова Алексей Даценко, главврач клинической больницы №8 Евгений Сиротников.

Также грамотой за высокий профессионализм и весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова награждены почетный харьковчанин Юрий Гуровой, заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, заместитель директора КП «Жилкомсервис» Татьяна Поздеева.

Также грамотой горсовета награждены спортсмен-инструктор сборной команды Украины по боксу, мастер спорта международного класса Юрий Шестак, учитель математики учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Александр Крижановский, учитель физики Харьковского лицея №161 «Импульс» Захар Майзелис, учитель биологии Харьковской гимназии №46 им. Ломоносова Елена Павленко.

По случаю 90-летия со дня основания грамотой горсовета награждены коллектив и директор Харьковского государственного автотранспортного колледжа Виктор Сударь. По случаю 75-летия со дня основания награжден коллектив факультета транспортных систем и технологий Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.