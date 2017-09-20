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20.09.2017  11:04   

Ряд харьковчан награжден почетными грамотами горсовета

Харьковский городской совет сегодня, 20 сентября, на сессии принял решение о награждении ряда харьковчан почетными грамотами.


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В частности, за многолетний добросовестный и плодотворный труд, весомый вклад в развитие медицинской сферы и по случаю юбилея Почетной грамотой Харьковского городского совета награждены главврач Харьковской городской клинической многопрофильной больницы №25 Вячеслав Вакуленко, главврач клинической больницы №2 имени проф. А. А. Шалимова Алексей Даценко, главврач клинической больницы №8 Евгений Сиротников. 
 
Также грамотой за высокий профессионализм и весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова награждены почетный харьковчанин Юрий Гуровой, заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального  имущества Михаил Фатеев, заместитель директора КП «Жилкомсервис» Татьяна Поздеева.
 
Также грамотой горсовета награждены спортсмен-инструктор сборной команды Украины по боксу, мастер спорта международного класса Юрий Шестак, учитель математики учебно-воспитательного комплекса №45 «Академическая гимназия» Александр Крижановский, учитель физики Харьковского лицея №161 «Импульс» Захар Майзелис, учитель биологии Харьковской гимназии №46 им. Ломоносова Елена Павленко. 
 
По случаю 90-летия со дня основания грамотой горсовета награждены коллектив и директор Харьковского государственного автотранспортного колледжа  Виктор Сударь. По случаю 75-летия со дня основания награжден коллектив факультета транспортных систем и технологий Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова.  
 
С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  награждение, грамоты, харьков
 
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