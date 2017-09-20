20.09.2017 11:08

Горсовет выделил дополнительные средства на ремонт дорог, школ и больниц

Харьковский городской совет внес изменения в бюджет города на 2017 год.



city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 20 сентября, на сессии горсовета.

Как сообщила заместитель Харьковского городского головы - директор Департамента бюджета и финансов Татьяна Таукешева, внесение изменений в бюджет города Харькова на 2017 год, в первую очередь, обусловлено необходимостью уточнения объемов межбюджетных трансфертов.

Так, бюджету города Харькова был увеличен объем субвенции на предоставление льгот и субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг (на 526,7 млн грн), мероприятия по социально-экономическому развитию отдельных территорий (на 75,3 млн грн), возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний (на 5,6 млн грн).

Кроме того, была предусмотрена субвенция на проведение работ, связанных с созданием центров предоставления административных услуг «Прозрачный офис» в Холодногорском и Новобаварском районах (10 млн грн), выплату денежной компенсации на приобретение жилья для семей военнослужащих, погибших в зоне АТО (3,3 млн грн).

Также было предусмотрено увеличение расходов бюджета города за счет перевыполнения доходов по итогам 8 месяцев 2017 года. Так, на оплату труда педагогических работников дополнительно направлено 22,3 млн грн, за счет перераспределения средств образовательной субвенции - 69,2 млн грн. На обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам коммунальных предприятий города было предусмотрено 49,6 млн грн. На капремонт школ и детсадов направлено 13,7 млн грн, обеспечение деятельности вновь открытых детских садов - 3,4 млн грн, установление границ земельных участков профессионально-технических учреждений образования - 1,4 млн грн.

Расходы на проведение неотложных работ по капитальному ремонту учреждений здравоохранения и приобретение медицинского оборудования были увеличены на 24 млн грн, приобретение медикаментов - на 4,2 млн грн, оплату молочных смесей детям первых двух лет жизни из малообеспеченных семей - на 1,8 млн грн.

На выплату вознаграждений спортсменам - победителям и призерам XXIII летних Дефлимпийских игр 2017 года в Турции, XI Всемирных игр в Польше и их тренерам - предусмотрено 1,1 млн грн, на приобретение новогодних подарков для учащихся 1-4 классов - 6,9 млн грн, на оказание материальной помощи гражданам города, оказавшимся в сложной жизненной ситуации - 12 млн грн.

Расходы на предоставление долгосрочного кредита на приобретение доступного жилья участникам боевых действий в зоне АТО были увеличены на 5 млн грн. Также на 5 млн грн увеличились расходы на приобретение жилья молодым семьям.

В связи с разработкой общественного бюджета города Харькова на создание и сопровождение сайта «Активный харьковчанин» было направлено 0,6 млн грн.

На реконструкцию зданий для размещения центров предоставления социальных и административных услуг направлено 73 млн грн.

Расходы на текущий и капитальный ремонт жилого фонда были увеличены на 95,6 млн грн, установку индивидуальных счетчиков холодной и горячей воды в жилых домах города Харькова - на 11,4 млн грн, реконструкцию инженерных коммуникаций - на 19,1 млн грн.

На продолжение реконструкции сада им. Шевченко было предусмотрено 40,5 млн грн, благоустройство зон отдыха - 30 млн грн, на реконструкцию сетей наружного освещения - 50 млн грн.

На реконструкцию дорог было дополнительно направлено 40,9 млн грн, текущий ремонт улично-дорожной сети - 90 млн грн, капитальный ремонт внутриквартальных дорог - 30 млн грн, капремонт и реконструкцию трамвайных путей, переездов и контактных сетей - 65,9 млн грн, реконструкцию средств организации дорожного движения - 21,1 млн грн.

Расходы на приобретение специального оборудования для коммунальных предприятий и мусоровозов были увеличены на 5 млн грн.