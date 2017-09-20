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20.09.2017  11:12   

Горсовет просит не допустить закрытия воздушного пространства над Харьковом

Городская власть просит правительство не допустить закрытия воздушного пространства над Харьковом.


city.kharkov.ua
Соответствующее обращение к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману было принято сегодня, 20 сентября, на сессии Харьковского городского совета.
 
По информации компании «Нью Системс АМ», которая управляет Международным аэропортом «Харьков», в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), осуществляющего контроль над безопасностью движения в авиационном пространстве Европы, поступил проект бюллетеня, которым вводятся ограничения в авиационное движение в Восточной части Украины. В частности, в нем признаются опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят международные аэропорты «Харьков», «Днепропетровск» и «Запорожье».
 
«В случае принятия данного документа авиасообщение между Харьковом и другими странами будет прекращено, таким образом, Харьков окажется в авиационной изоляции. Слобожанщина может стать непривлекательным регионом для иностранных инвесторов, а также существенно усложнятся деловые путешествия представителей локального бизнеса, что окажет серьезное отрицательное влияние на экономическое состояние Центральной и Восточной частей Украины», - говорится в обращении.
 
Депутаты отметили, что последствиями принятия такого документа может стать прекращение работы Харьковского аэропорта и смежных предприятий, а также пунктов пограничного и таможенного контроля, в которых задействовано около 1,5 тыс. работников.
 
В связи с этим, Харьковский городской совет обратился с просьбой к Владимиру Гройсману вынести решение указанного вопроса на высший государственный уровень и обратиться к EASA с просьбой не вводить данный документ в действие, ограничившись действующими запретами на полеты над зоной проведения антитеррористической операции.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  обращение, бюллетень, полет, харьков
 
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