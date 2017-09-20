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20.09.2017  11:15   

В Харькове откроют еще два новых детских сада

Решением сессии Харьковского городского совета сегодня, 20 сентября, в Шевченковском и Московском районах созданы два новых детских сада.


city.kharkov.ua
Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, открыть детские сады планируется в следующем году. Располагаться они будут в зданиях по ул. Тобольской, 65 и ул. Бучмы, 36-г. Ранее в этих помещениях уже работали учреждения дошкольного образования, но по разным причинам много лет назад они были закрыты и там находились другие службы. 
 
Напомним, что за последние 10 лет в Харькове открыли более 20 новых детских садов. В этом году возобновили работу четыре детских сада - №73 и 394 в Немышлянском районе, №181 в Новобаварском районе и №324 в Слободском районе. Также новые дошкольные группы открыли на базе школы №106, которая реорганизована в учебно-воспитательный комплекс, еще 45 дополнительных групп будут созданы в уже существующих детских садах. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  детсад, деменко, харьков
 
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